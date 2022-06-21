أعلنت هيئة أسواق المال يوم الخميس 16 الجاري عن الانتهاء من تنفيذ أول عرض شراء جزئي والمقدم من شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية على ما لا يتجاوز نسبة 9% من أسهم شركة التقدم التكنولوجي.



وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي بعد استيفاء مقدم عرض الشراء الجزئي للشروط والأحكام المنصوص عليها في الكتاب الرابع (عرض الشراء الجزئي) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والملحق رقم 9 من ذات الكتاب.



وقالت انه تم تجميع أسهم المساهمين الراغبين في المشاركة في عرض الشراء الجزئي خلال الفترة من 15 مايو 2022 وحتى 1 يونيو 2022، ومن ثم أفصحت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية في الموقع الإلكتروني لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية عن النسبة المحققة بتاريخ 2 يونيو 2022 وفقا للبند رقم 15 من الملحق رقم 9 «إجراءات تنفيذ عرض الشراء الجزئي» من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.



ولما تجاوز نسبة أسهم المساهمين المشاركين في عرض الشراء الجزئي عن النسبة المراد شرائها والبالغة 9% من أسهم شركة التقدم التكنولوجي وفقا لمستند عرض الشراء الجزئي، فقد قامت وكالة المقاصة بتوزيع أسهم مساهمي شركة التقدم التكنولوجي المشاركين في عرض الشراء الجزئي بطريقة النسبة والتناسب (Pro Rata).



هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار أحكام عرض الشراء الجزئي المنصوص عليها في الكتاب الرابع (عرض الشراء الجزئي) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بغرض إعطاء المسيطرين فرصة لزيادة ملكيتهم في الشركات المدرجة وتوفير فرصة للمساهمين للتخارج بأسعار تنافسية، مع ضمان حقوق كل المساهمين من خلال تطبيق آلية النسبة والتناسب ومنحهم حق التصويت بالجمعية العامة.