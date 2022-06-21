47 سهماً ارتفعت أسعارها أمس مقابل 19 سهماً بجلسة الأحد في إشارة إلى تحسن الأوضاع

شريف حمدي



قلصت بورصة الكويت خسائرها السوقية في جلسة تعاملات امس إلى 70 مليون دينار بنسبة انخفاض 0.16% مقارنة مع نحو 1.4 مليار دينار في جلسة اول من امس التي شهدت تراجعات حادة، وبلغت القيمة 42.54 مليار دينار تراجعا من 42.61 مليارا.

وتماسكت بورصة الكويت في جلسة امس إلى حد كبير من خلال عودة التوازن النسبي في التعاملات، بعد هدأت النزعة البيعية نسبيا، وهو ما يتضح من ارتفاع 47 سهما في جلسة امس مقارنة مع 19 سهما في جلسة أول من امس، فيما تراجعت اسهم 72 شركة مقابل 104 اول من امس، واستقرت اسهم 9 شركات، ولم يجر التداول على اسهم 31 شركة.

وجاءت خسائر بورصة الكويت امس في إطار استمرار جنوح اغلب اسواق المنطقة للانخفاض على وقع تراجع اسعار النفط بالسوق العالمي بنحو 6%، وشهد السوق السعودي تحسنا كبيرا في الأداء بتحول مؤشراته للون الأخضر بعد خسائر قياسية اول من امس تجاوزت 4%، كما قلص سوق قطر ايضا من خسائره لتصل امس إلى 0.4%، وكذلك البحرين بـ 0.08%، فيما تحول سوق مسقط للمكاسب بـ 0.4%، اما اكبر الخسائر امس فكانت من نصيب سوق دبي المالي بـ 1.6% وسوق ابوظبي بـ 1%.

وارتفعت السيولة بنسبة 31% بنهاية تعاملات امس بمحصلة 74.1 مليون دينار ارتفاعا من 56.4 مليون دينار، تمحورت حول الأسهم القيادية خاصة البنكية، تصدرها سهم بيتك بـ 17.1 مليون دينار، تلاه الوطني بـ 8.5 ملايين دينار، ثم اجيلتي بـ 6.2 ملايين دينار، واهلي متحد بـ 5.3 ملايين دينار، واعيان بـ 4.7 ملايين دينار.

كما ارتفعت احجام التداول بنسب 22.7% من خلال تداول 258.8 مليون سهم ارتفاعا من 210.8 ملايين سهم، تصدرتها اعيان بـ 38.3 مليون سهم. قطاعيا، تراجعت المؤشرات الوزنية لـ 9 قطاعات تصدرها سلع استهلاكية بـ 4.5%، تلاه قطاع التكنولوجيا بـ 2.2%، فيما ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات تصدرها الطاقة بـ 0.27%.

وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.19% بخسارة 15.4 نقطة، ليصل إلى 7928 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.28% بخسارته 15.4 نقطة ليصل إلى 5593 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.21% بخسارة 15.2 نقطة ليصل إلى 7162 نقطة.



ومن المتوقع ان يعود الزخم الشرائي للبورصة خلال الجلسات المقبلة في ظل تراجع اسعار كثير من الأسهم لمستويات مغرية للشراء خاصة مع اقتراب نهاية النصف الأول من العام الحالي.