أطلق بنك وربة خدمة فريدة من نوعها حيث يمكن للعميل فتح «حساب الذهب» عن طريق تطبيق بنك وربة، كما يمكن للعميل شراء وبيع السبائك الذهبية المتاحة في التطبيق من أجود أنواع الذهب عيار 24 قيراط وبنقاوة 999.9، من خلال أسعار الذهب المتاحة وفقا للسوق العالمي لكل نوع من أنواع السبائك الذهبية، وتتم عملية الشراء للسبائك الذهبية بالدينار الكويتي التي تبدأ من وزن 1 غرام، كما يتاح للعميل تخزين الذهب بما لا يزيد على 5 كيلوغرامات من الذهب في الحساب الواحد وذلك وفق الشروط والأحكام المنظمة لذلك، ويستطيع العميل طلب توصيل السبائك الذهبية في أي وقت من خلال تطبيق البنك.



وفي هذا الصدد، قال مساعد المزيد رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالتكليف من بنك وربة: إن هذه الخدمة فريدة من نوعها وتمكن عملاء بنك وربة فتح حساب الذهب عن طريق تطبيق بنك وربة، وتتيح فتح الحساب بأي وقت دون رسوم.