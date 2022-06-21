أعلن بنك بوبيان عن إطلاق حملته الصيفية لعملائه من حساب PRIME الخاص بالشباب والتي تتضمن باقات سفر مميزة وجوائز قيمة تستهدف جميع الطلاب الحاليين والجدد المحولين للمكافأة الطلابية لبنك بوبيان.



وقال رئيس الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية الخاصة في بنك بوبيان عبدالله المجحم: نطلق حملتنا الصيفية لعملائنا حساب الشباب PRIME بالتزامن مع بداية فصل الصيف وعودة جميع الأنشطة والفعاليات الشبابية وبالأخص السفر، بحيث يحصل عملائنا على مجموعة من العروض والمزايا والجوائز المقدمة مع منحهم المشاركة في العديد من المسابقات والأنشطة على مدار فترة الحملة.



وأضاف ان الحملة الصيفية تعد حملة شبابية خاصة بالعملاء الحاليين والجدد من طلاب الجامعات والكليات والمعاهد المحولين للمكافأة الطلابية إلى بنك بوبيان، مؤكدا أن حساب PRIME أتاح لنا الفرصة للتواصل على نطاق واسع مع شريحة الشباب وتقديم الخدمات والعروض التي تواكب تطلعاتهم وأسلوب حياتهم.



وحول حملة PRIME الصيفية، أوضح أنها تستمر تقريبا لـ 6 أسابيع يتم الإعلان خلالها عن 6 رابحين من خلال سحب أسبوعي.

يحصل الرابح من خلاله على فرصة للسفر إلى واحدة من الوجهات التالية: لندن، مدريد، برشلونة، بودروم، ميكونوس أو باريس شاملة تذكرتين سفر وإقامة في فندق لشخصين.



وأشار الى أن الحملة ستتضمن العديد من المسابقات والجوائز الأسبوعية لمتابعي حساب PRIME على الإنستغرام للربح بالعديد من الجوائز من بينها Apple Watches، Airpods بالإضافة إلى العديد من القسائم الشرائية، مؤكدا أن السحوبات ستتم بصورة مستمرة خلال فترة الحملة لمدة 6 أسابيع والتي بدأت من 29 مايو حتى 30 يونيو يتم خلالها الإعلان عن الفائزين من خلال قنوات البنك للتواصل الاجتماعي.