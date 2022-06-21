ابن عيسى: الحركة السياحية عادت إلى جميع المدن المغربية ونرحب بالكويتيين في بلدهم الثاني

تطوير مستمر في البنية التحتية وجهود كبيرة لتنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات مع دول العالم



استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق سفير المملكة المغربية الشقيقة لدى الكويت علي ابن عيسى. وتناول اللقاء أحاديث ودية حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى عدد من القضايا العربية والإقليمية والدولية.



كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين جريدة «الأنباء» والسفارة المغربية، فيما يخدم مصلحة البلدين الصديقين والشعبين الشقيقين، وذلك إيمانا بأهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على القضايا المشتركة.



وخلال اللقاء أشاد السفير المغربي بالعلاقات الأخوية الراسخة والوطيدة بين البلدين والتنسيق المستمر في الرؤى حيال القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأعرب ابن عيسى عن ترحيب المملكة المغربية بالسياح الكويتيين في بلدهم الثاني، خاصة بعد عودة الحركة السياحية إلى جميع المدن المغربية بما تتميز به من ثراء تراثي وثقافي فضلا عن الأجواء المميزة والطبيعة الخلابة.



وأشار إلى أن المغرب يشهد تطويرا مستمرا في البنية التحتية من مختلف النواحي، وهناك جهود كبيرة من الحكومة لتنويع الاقتصاد وتعزيز عملية الشراكات الاقتصادية مع جميع دول العالم.



حضر اللقاء نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد ومدير التحرير الزميل محمد بسام الحسيني.