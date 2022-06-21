حافظت الكويت على مركزها عربيا في «مؤشر السلام العالمي للعام 2022»، بحلولها في المركز الثاني بين الدول العربية والمرتبة الـ 39 عالميا، حيث تبادلت مركزها مع كوستاريكا التي احتلت هذا المركز العام الماضي فيما كانت الكويت الـ 38 عالميا، وذلك من بين 163 دولة شملها التقرير تذيلتها أفغانستان.



ووفقا للتقرير الذي أصدره معهد السلام والاقتصاد العالمي في أستراليا جاءت قطر في المرتبة الأولى عربيا، بعد ان حلت في المرتبة الـ 23 عالميا.



وكشفت نتائج المؤشر تحسن النتائج الإجمالية في 12 دولة من بين 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما سجلت 8 دول تدهورا في مؤشر السلام.



وحل لبنان في المرتبة الـ 13 عربيا، والـ138 عالميا، فيما تذيل اليمن قائمة الدول العربية، ليصبح الأقل بمؤشر السلام في الشرق الأوسط وقبل الأخير على مستوى العالم، كما احتل السودان رابع اقل مرتبة بمؤشر السلام في المركز الـ 15 عربيا والـ 154 عالميا، فيما تحسنت المؤشرات في ليبيا التي ارتفعت 5 مراكز وجاءت بالمرتبة الـ 151 عالميا والـ 14 عربيا.



وجاء ترتيب بقية الدول العربية وفق المؤشر، حيث حل الأردن في المرتبة 3 عربيا، و57 عالميا، والإمارات في المرتبة 4 عربيا، و60 عالميا. كما جاءت عمان في المرتبة 5 عربيا، و64 عالميا.



وحل المغرب في المرتبة 6 عربيا، و74 عالميا، ثم تونس في المرتبة 7 عربيا، و85 عالميا، والبحرين في المرتبة 8 عربيا، و99 عالميا، والجزائر في المرتبة 9 عربيا، و109 عالميا، والسعودية في المرتبة 10 عربيا، و119 عالميا، ومصر في المرتبة 11 عربيا، و126 عالميا، والأراضي الفلسطينية في المرتبة 12 عربيا، و133 عالميا.



وجاءت العراق في المرتبة 16 عربيا، و157 عالميا، وسورية في المرتبة 17 عربيا، و161 عالميا، واليمن في المرتبة 18 عربيا، و162 عالميا.



ويعد «مؤشر السلام العالمي» محاولة لقياس وضع المسالمة النسبي للدول والمناطق، ويقوم بإصداره معهد الاقتصاد والسلام، بالتشاور مع فريق دولي من خبراء السلام والمعاهد ومراكز البحوث بالتعاون مع مركز دراسات السلام والنزاعات في جامعة سيدني في أستراليا، ويتم ترتيب الدول في المؤشر على مقياس يتكون من 1 إلى 5 درجات، فتحصل الدولة الأكثر استقرارا على درجة 1، والدولة الأقل استقرارا على 5 درجات.