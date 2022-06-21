شكر رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للبيئة م.صياح الهاجري الحكومة على الإنجاز التاريخي لقانون بيع رصيد الإجازات، مضيفا أنه يحدث نقلة نوعية على المستوى المادي والإداري لموظفي الدولة في تشجيعهم على الاستمرارية في العمل.



وأكد الهاجري في تصريح أنه من أهم المطالب التي نأمل تحقيقها إقرار البديل الاستراتيجي لتكون المساواة والعدالة بين رواتب جميع أصحاب التخصصات المتشابهة في جميع قطاعات الدولة وهيئاتها الحكومية ذات الكوادر العالية والتي سيكون لها أثر مالي واجتماعي على موظفي الدولة.



وطالب الهاجري بتعديل مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الدولة المدنيين، والمسارعة في اعتماد الدوام الرسمي 4 أيام في الأسبوع أسوة ببعض الدول.



وأشار إلى أنه يجب على ديوان الخدمة المدنية مراعاة العمل خلال فترة الصيف بحيث يتم السماح بالدوام المرن وهو العمل خلال الفترة الصباحية والتوقف أثناء فترة الظهيرة نظرا لارتفاع درجات الحرارة مع تقسيم العمل بين موظفي الدولة في الفترة الصباحية والمسائية مما سيعالج الازدحام وتخفيف الأحمال الكهربائية.