ضمن إطار التزاماته المقترنة بتبني أفضل الممارسات المؤسسية المستدامة، وتحت مظلة برنامج إدارة البيئة والمجتمع وحوكمة الشركات (ESG)، قام بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا بإطلاق حملته الداخلية للتبرع بالدم، والتي نظمها في مقره الرئيسي بالتعاون مع بنك الدم المركزي في الكويت، وبمشاركة عدد كبير من موظفيه الذين تطوعوا للتبرع بدمهم، مساهمين بدورهم في تحقيق أهداف الحملة الصحية والإنسانية.



وينظم KIB هذه المبادرة بشكل دوري، داعيا أعضاء فريق عمله كل فترة للتطوع فيها بما يتماشى مع أهداف برنامجه المجتمعي المتعلقة بتعزيز الصحة العامة، طامحا إلى دعم بنك الدم بما يلزم لتأدية دوره الحيوي في سد حاجة المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية المستمرة لتأمين كميات فائضة من الدم لمرضاها، ومن ثم إلى تحسين الصحة البدنية لأفراد مؤسسة KIB، بالتبرع بالدم الذي يساعد على تنشيط الدورة الدموية والوقاية من الأمراض، كجزء من تشجيعهم على اتباع أسلوب حياة صحي.



وأكد عبدالله الخميس، من إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي في KIB، إيمان البنك الراسخ بأهمية تنظيم دورات التبرع بالدم داخل المؤسسات الكبرى، منوها إلى مساهمتها في توسيع نطاق هذا النشاط الحيوي، نظرا للأعداد الكبيرة من الأشخاص المتواجدين داخل هذه المقرات وإمكانية تطوعهم للتبرع بالدم، موضحا أن ذلك يسهم بشكل كبير في تعزيز التوعية بضرورة التبرع، لما له من تأثير إيجابي وصحي على الفرد والمجتمع.



كما أشاد الخميس بالدور الفعال الذي يقوم به موظفو KIB لدعم وإنجاح هذه الحملة، وبحرصهم على التطوع والتبرع بالدم بشكل مستمر، لافتا إلى أن ذلك نابع عن إدراكهم بأن مشاركة الفرد في أي مبادرة خيرية يمكنه أن يحدث تغييرا يعود بالنفع على المجتمع ككل. كما أثنى على جهود بنك الدم ومساعيه لضمان زيادة احتياطي مخزون فصائل الدم المختلفة، خاصة النادرة منها.