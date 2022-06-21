عبدالهادي العجمي



علمت «الأنباء» أن هناك توجها جديا لإعطاء كل من يرغب في التقاعد من الضباط ويحمل رتبة لواء فما فوق في الجيش والشرطة والحرس الوطني، إضافة إلى قوة الإطفاء، معاشا استثنائيا يضاف الى راتبه التقاعدي قيمته 750 دينارا، وكل من يحمل رتبة عميد او عقيد في هذه الأجهزة معاشا استثنائيا يضاف الى راتبه التقاعدي قيمته 500 دينار لمن بلغت خدمته 25 عاما وأكثر، بالإضافة الى مكافأة نهاية الخدمة التي تم إقرارها في وقت سابق.



وأوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان هذه الامتيازات المالية للراغبين في التقاعد من رتبة عقيد فما فوق بالجيش والشرطة والحرس الوطني إذا تم إقرارها ستكون سارية المفعول لفترة معينة، أو أن تكون لمدة عام واحد فقط بحد أقصى.

وأشارت المصادر إلى أن هناك آراء بأن تبقى هذه الامتيازات وعدم تحديدها بفترة زمنية لاسيما ان المعاش الاستثنائي يتوقف في حال الوفاة ولا يحسب لمستحقي الأنصبة في الراتب التقاعدي الأساسي.

الجدير بالذكر، أن هذه الامتيازات كان معمولا بها حتى نهاية عام 2014.