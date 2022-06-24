Clean



يحاول عامل جمع قمامة يدعى «كلين» تجاوز ماضيه السيئ والمضي قدماً في حياة هادئة وبسيطة، ولكنه يجد نفسه مجبرا للتعامل وجها لوجه مع الماضي المؤلم.



الفيلم من إخراج: بول سوليت، بطولة: أدريان برودي، غلين فليشلر، ريتشي ميريت، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 30 الجاري.







The Reef:Stalked



بعد تعرض شقيقتها للقتل، تحاول «نيك» تجاوز أحزانها من خلال رحلة لجزيرة على المحيط برفقة صديقاتها، ولكن سرعان ما تتعرض الفتيات لهجوم مميت من قرش يعرض حياتهن للخطر.



الفيلم من إخراج: أندرو تروكي، بطولة: تيريسا ليان، آنا ترونغ، تيم روس، كيت ليستر، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 30 الجاري.