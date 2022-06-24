تقدم المستشار القانوني لشركة «دانا» للإنتاج الفني والتوزيع ببلاغ لمكتب النائب العام في مصر ضد المنتج ريمون رمسيس، بسبب ملابس الفنانة هنادي مهنا في فيلم «تماسيح النيل»، حيث تبين أنه قام بتبديدها ما دفعها للمطالبة بعدم عرض الفيلم إلا بعد سداد قيمتها وحصلت بالفعل على ما يقارب من 100 ألف جنيه.



وجاء في البلاغ، حسب موقع «سيدتي نت»، أن هنادي قامت بدفع مبلغ وقدره 97 ألف جنيه لشراء ملابس من بيت أزياء لتصميم الملابس الخاصة بالفيلم والتي تستخدمها في دورها السينمائي، وبعد الانتهاء من تصوير الفيلم، قام المشكو في حقه بالاستيلاء على تلك الملابس وعدم ردها للفنانة، على الرغم من أنها في عهدته ولا يجوز له التصرف فيها، مما جعل الفنانة هنادي مهنا تتقدم بشكوى لنقابة المهن التمثيلية للمطالبة بقيمة تلك الملابس، وطلبت من النقابة عدم إصدار أي موافقات أو تصاريح لعرض الفيلم إلا بعد حصولها على الملابس أو قيمتها المالية.