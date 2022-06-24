القاهرة - محمد صلاج



يبدو أن الفنان أحمد عز خشى من أن يصبح متخصصا في تقديم الأعمال التاريخية، لذا طلب من منتجة فيلم «صقر المحروسة» التمهل في تقديمه لأن العمل لابد أن يتم تنفيذه بدقة عالية.



والفيلم تاريخي ويجسد عز شخصية فارس من العصر الإسلامي، في محاكاة لإحدى الشخصيات الإسلامية المعروفة، ومن المقرر أن يتضمن العمل العديد من مشاهد المعارك الحربية بالاستعانة بمصممي معارك عالميين وتشاركه بطولته الفنانة ياسمين صبري، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد علاء الدين.



كما سيبدأ عز التجهيز لفيلم «بغداد 2003» مع المخرج شريف عرفة، والذي يتناول مرحلة دخول أميركا إلى العراق وسقوط الدولة واختفاء جيشها.



جدير بالذكر أن أحمد عز ينتظر طرح فيلمه الجديد «كيرة والجن» مع كريم عبدالعزيز، كما عرض له منذ أشهر قليلة فيلم «الجريمة».