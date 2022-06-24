بعد النجاحات التي جمعتهما معا وآخرها من خلال أغنية «لسه باجي على بالك»، يتجدد التعاون بين الفنانة نوال الزغبي وشركة «لايف ستايلز ستوديوز» بعمل غنائي باللهجة المصرية بعنوان «حفلة»، والتي انتهت نوال من تصويره على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد.



وصورت الأغنية في لبنان، واستغرق تصويرها يومين، اليوم الأول داخل الاستديو، والثاني على شاطئ البحر وسط أجواء مفعمة بالطاقة والحماسة، والتي تتناسب مع الأغنية الإيقاعية التي كتب كلماتها أحمد حسن راؤول ولحنها أحمد زعيم.



ومن المقرر أن تطرح أغنية «حفلة»، حسب مجلة «لها»، خلال فصل الصيف عبر قناة «لايف ستايلز ستوديوز» في «يوتيوب» ومنصات إلكترونية أخرى بعد توقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين قبل أسابيع قليلة.