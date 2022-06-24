استضاف موسم جدة ضمن مبادراته المجتمعية المتنوعة وفي إطار شراكته مع القطاعات الحكومية والخاصة وسعيه إلى إشراك جميع فئات المجتمع في فعالياته وبرامجه مجموعة من أبناء الشهداء في وزارة الدفاع في منطقة «سيتي ووك».



وتخللت الزيارة جولة على الفعاليات الترفيهية المختلفة وزيارة قرية الأنيمي والاطلاع على الفعاليات اليابانية وعروض الشارع الياباني، كما اطلع أبناء الشهداء على الأجنحة المخصصة للأنيمي وعالم الرسوم المتحركة وغيرها من فعاليات.



وشملت الزيارة قرية الألعاب المائية وتجربة منطقة ألعاب VR ضمن ألعاب الواقع الافتراضي، واختتمت الزيارة بتجربة منطقة الرعب وشخصياتها المشوقة.



وتأتي هذه الزيارة ضمن المبادرة والزيارات التي ينظمها موسم جدة للعديد من الجهات والتي تكرس الشراكة مع الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية.