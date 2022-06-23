ضمن مساعيه المتواصلة لدعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، شارك بنك الخليج في ملتقى توظيف ذوي الإعاقة، خريجي حملة «شركاء لتوظيفهم»، الذي نظمته الهيئة العام لشؤون ذوي الإعاقة، بالشراكة مع معهد البناء البشري لتدريب فئات الرعاية الاجتماعية والهيئة العامة للشباب، بهدف جمع المتدربين خريجي دفعتي 2020/2021 مع الجهات الداعمة لتوظيفهم، وفي مقدمتهم القطاع المصرفي.



كما شارك البنك في حفل تخريج الدفعتين الثانية والثالثة، الذي أقيم تحت رعاية وحضور وزير الصحة د.خالد السعيد الذي كرم من الجهات والجمعيات الداعمة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.



وقالت مدير عام إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج: تأتي مشاركة بنك الخليج في ملتقى توظيف ذوي الإعاقة، ضمن استراتيجية شاملة لدعم الكوادر الكويتية الشابة والعمل المستمر على تطوير إمكانياتهم، معلنة توظيف 13 من خريجي حملة «شركاء لتوظيفهم»، ليكون بذلك بنك الخليج أكبر الموظف في الملتقى.



وأشارت إلى أن «الخليج» في إطار مساعيه لترسيخ مكانته كبنك المستقبل، وضمن استراتيجيته لعام 2025، يحرص على استقطاب المواهب الشبابية في مختلف المجالات، بما فيهم الكوادر المتميزة من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وذكرت أن تمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة يعد محورا رئيسيا لنهج بنك الخليج في تطبيق برنامج الاستدامة، لافتة إلى أن البنك يولي هذه الفئة اهتماما خاصا، سواء من خلال خططه للشمول المالي والتوظيف.



وأضافت: سعدنا خلال الملتقى بتلقي عدد كبير من طلبات التوظيف، من قبل أبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يتمتعون بمواهب وامكانيات متميزة، وحريصون على مساعدتهم على الاندماج في المجتمع والانخراط في العمل المصرفي، مؤكدة حرص بنك الخليج على الاستفادة من الخبرات العملية والمواهب التي يتمتع بها ذوو الاحتياجات الخاصة، وعلى توفير فرص عمل مناسبة لهم ومساعدتهم على الانخراط في قطاع العمل المصرفي.



وذكرت أن دمج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وسوق العمل يأتي في مقدمة أهداف استدامة الموارد البشرية، والتي قطع فيها بنك الخليج شوطا طويلا، مؤكدة التزام البنك بتوفير فرص عمل للمواهب الكويتية الشابة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتحقيق استراتيجية 2025.