في خطوة تهدف إلى تعزيز وترسيخ حضورها المتميز في قطاع التجارة الإلكترونية في الكويت، أطلقت شركة لولو هايبر، أكبر متاجر التجزئة في المنطقة، أكبر مركز لخدمة وتلبية احتياجات العملاء في الكويت في مجمع أجيليتي اللوجستي في منطقة الدوحة.



وافتتح المركز عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي، إلى جانب مديري المشتريات وعمليات البيع بالتجزئة في مجموعة لولو العالمية وهم مجيب رحمن وثيبارامبيل وشابو عبد المجيد، وذلك بحضور الإدارة العليا لشركة لولو هايبر ماركت الكويت، والرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي للمجمعات اللوجستية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ندير ساكين، وحشد من المتسوقين والمهنئين، وكبار المؤثرين على وسائل التواصل.



من المتوقع أن يعمل مركز لولو لخدمة وتلبية طلبات العملاء، الذي سيكون بمنزلة المحور اللوجستي لنشاط التجارة الإلكترونية المتنامي للهايبر ماركت في الكويت، على تعزيز تجربة التسوق عبر الإنترنت للعملاء في الدولة. ويشغل المركز مساحة تزيد على 80 ألف قدم مربع، وهو مجهز بأحدث أنظمة وتقنيات التخزين الذكية التي تساعد في استلام وتنظيم وتخزين جميع فئات المنتجات، من الأطعمة الطازجة والمجمدة ومنتجات البقالة. والمركز مزود بأسطول كبير وحديث من مركبات النقل لتلبية أكبر عدد من طلبات العملاء، حيث ستعمل المنشأة كمركز حصري لتلبية مجموعة كبيرة من المعاملات عبر الإنترنت وستكون بمنزلة المحور اللوجستي لأنشطة التجارة الإلكترونية المتنامية للمجموعة في الكويت.