استقبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، فيصل علي المطوع في مكتبه في الشركة سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت أسامة شلتوت، والوزير المفوض التجاري أحمد بديوي، بحضور دينا القصبي من شركة علي عبدالوهاب المطوع، حيث ناقش الطرفان فرص تعزيز العلاقات التجارية بين شركة علي عبدالوهاب المطوع والشركات المصرية الرائدة في مختلف المجالات.



وقال المطوع: «نحرص في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، كوننا جزءا من القطاع الخاص الذي يلعب دورا أساسيا في تطوير عجلة الاقتصاد والتبادل التجاري بين الدول، على تفعيل الشراكات والتعاون مع الشركات المصرية الرائدة لطرح منتجات وعلامات تجارية ذات جودة عالية في السوق الكويتي. شكرا للسفير الذي شرفنا بهذه الزيارة، ونتطلع إلى استقباله مجددا لبحث المزيد من فرص التعاون وتبادل المصالح الثنائية».



وتعتبر شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية من كبرى الشركات التجارية في الكويت التي تدير عملها في قطاعات مختلفة وتمثل أكثر من 100 علامة تجارية في قطاعي الجملة والتجزئة، وتقوم بتوفير العديد من المنتجات لمختلف شرائح المجتمع في السوق المحلي.