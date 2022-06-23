وقعت إيكيا الكويت وبنك الكويت الدولي «KIB» اتفاقية شراكة إستراتيجية لتوفير عروض تمويلية مبتكرة، مع تسهيلات ائتمانية مرنة وطويلة الأمد لعملائهما.



تم الإعلان عن اتفاقية الشراكة الإستراتيجية في 13 الجاري، في إيكيا العاصمة مول، حيث مثّل إيكيا الحميضي المدير المالي عادل كيجوج، ومديرة التسويق إليسا ألبينديا، ومثل بنك الكويت الدولي مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد عثمان توفيقي.



وسنة بعد سنة، تواصل إيكيا الوقوف بجانبك لخلق حياة أفضل داخل المنزل، ومن خلال هذه الشراكة الإستراتيجية، تهدف كل من إيكيا وKIB لمساعدة عملائهما في تأسيس وتحقيق منزل الأحلام، حيث سيحصل عملاء كلا الطرفين على تمويلات ائتمانية ميسرة تساعدهم في تسديد مدفوعات مشترياتهم بطريقة مريحة وسهلة جدا، سواء رغبوا في تأثيث غرفة واحدة أو المنزل بأكمله، والتسديد يكون بدفعات شهرية صغيرة ومرنة ومريحة للجميع، ومن دون فوائد.



وقال كيجوج: «شراكتنا مع KIB ستسهم في تحقيق هدفنا في الوصول إلى المزيد من الناس وتزويدهم بالحلول الرائعة الخاصة بالأثاث المنزلي وبأسعار معقولة. سيكون لدى عملائنا طرق ميسرة وسهلة للدفع ومن دون فوائد أو أي تكلفة إضافية، حتى يحصلوا على ما يحتاجون اليه من حلول منزلية توفرها إيكيا، والاستمتاع دائما بتجربة تسوق سهلة وممتعة سواء قرروا زيارة معارضنا في الكويت أو التسوق عبر الإنترنت».



من جانبها، قالت ألبينديا: «نحن متحمسون جدا لبدء هذا التعاون مع KIB. لدى ايكيا رؤية ألا وهي خلق حياة أفضل للجميع، وهدفنا من خلال هذه الخدمة الجديدة، التي سنقدمها بفضل هذا التعاون، هو المساهمة في تحقيق أحلام العديد من سكان الكويت عبر مساعدتهم في الحصول على منزل جميل ومريح وآمن، ويمكنهم أن يفخروا به».