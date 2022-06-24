أسامة أبوالسعود



أعلن رئيس مكتب العلاقات الثقافية والتعليمية التابع للسفارة المصرية بالكويت د.عماد حشيش عن بدء استقبال المكتب الناجحين من طلاب الثانوية العامة أو أولياء أمورهم لتوثيق شهاداتهم الدراسية ابتداء من يوم الأحد المقبل 26 يونيو، من الساعة 8 صباحا حتى 2 ظهرا. وأكد د.حشيش في تصريحات لـ «الأنباء» ان المكتب الثقافي والقنصلية المصرية بالبلاد يقدمان جميع التسهيلات اللازمة لسرعة إنجاز الطلاب توثيق شهادتهم الدراسية في أسرع وقت ممكن للالتحاق بالجامعات. وأوضح ان هناك تنسيقا كاملا بين المكتب الثقافي والقنصلية المصرية، حيث يقوم الطالب بالتوجه الى المكتب الثقافي بمنطقة الجابرية لتصديق شهادته ومن ثم التوثيق في القنصلية المصرية بمنطقة السلام، مشيرا الى ان التصديقات متاحة لجميع الطلاب المصريين وأشقائنا الكويتيين وجميع الراغبين في الدراسة في الجامعات المصرية.



وأوضح ان التقدم للجامعات المصرية للطلاب الوافدين من الأشقاء الكويتيين او المقيمين على أرض الكويت يتم إلكترونيا عن طريق منصة «ادرس في مصر» حيث يقوم الطالب برفع المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني وكذلك دفع الرسوم المطلوبة إلكترونيا، وذلك تسهيلا على جميع الطلاب الراغبين بالدراسة في مصر.



وأشار د.حشيش إلى ان المكتب الثقافي المصري في الكويت يسعده تلقي أي استفسارات او تقديم أي تسهيلات لأشقائنا الطلاب الكويتيين او المقيمين بالكويت.



ودعا حشيش الطلاب المصريين والعرب الى الاستفادة من الفرص الكبيرة التي تقدمها الجامعات الأهلية المصرية نظرا لما تقدمه من برامج تعليمية متميزة وشراكة مع جامعات عالمية مرموقة. وختم د.حشيش تصريحاته بتهنئة جميع أبنائنا الطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم على ما بذلوه من جهود كبيرة خلال مراحلهم الدراسية لتحقيق النجاح والتفوق، مؤكدا ان الأمم لا ترتقي إلا بالعلم والتفوق والعمل الجاد لبناء وتنمية الأوطان.