عبدالعزيز الفضلي



اجتمع الوكيل المساعد لقطاع التعليم العام أسامة السلطان مع السكرتيرة الأولى لدى سفارة جمهورية فرنسا فاني فونكارنيي ومستشار التعاون والعمل الثقافي ومدير المعهد الفرنسي في الكويت بونوا كاتالا لمناقشة أوجه التعاون بين وزارة التربية وسفارة جمهورية فرنسا.



وتم استعراض أهم المحاور الثقافية المشتركة وتعزيز التعاون العلمي، والبرامج التعليمية والثقافية ودعم تطوير تعليم اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية، بالإضافة إلى بحث مجالات التدريب المهني للغة الفرنسية بالتعاون مع المعهد الفرنسي والتوجيه الفني العام للغة الفرنسية بوزارة التربية.