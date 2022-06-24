عبدالعزيز الفضلي

يواصل العاملون في كنترول اختبارات نهاية العام الدراسي لطلبة الثانوية للقسمين العلمي والأدبي جهودهم للانتهاء من تصحيح الامتحانات ومراجعتها وذلك بمتابعة من وزير التربية د.علي المضف ووكيل الوزارة د.علي اليعقوب. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» انه من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة النهائية لطلبة الثانوية العامة مساء غد السبت، لافتة إلى انه حتى الآن النتائج مطمئنة وتبشر بالخير لطلبة القسمين العلمي والأدبي.



هذا، وأعلنت وزارة التربية أنها ستبدأ استقبال تظلمات الطلبة على نتائجهم اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل وعلى مدى 3 أيام على أن تنتهي يوم الخميس، مشيرة إلى أنها ستكون عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني «أونلاين» وبواقع 3 مواد دراسية لكل طالب، دون الحاجة إلى حضور الطالب أو ولي أمره إلى كنترول الاختبارات.

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