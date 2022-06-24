twitter facebook whatsapp viber telegram email اعتماد جداول اختبارات الدور الثاني لصفوف الثانوية الجمعة 2022/6/24 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 4906 A+ A- استمع جدول الصف العاشرجدول الصف الحادي عشر للقسم الأدبيجدول الصف الحادي عشر للقسم العلميجدول الصف الثاني عشر للقسم العلميجدول الصف الثاني عشر للقسم الأدبيجدول الصف الثاني عشر للتعليم الديني عبدالعزيز الفضليأصدر الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان جدول مواعيد امتحانات الدور الثاني للصف العاشر والصفين الحادي عشر والثاني عشر بقسميهما العلمي والأدبي، وكذلك للتعليم الديني للعام الدراسي الحالي وذلك على النحو التالي: