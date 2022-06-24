عبدالعزيز الفضلي



أصدر الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان جدول مواعيد امتحانات الدور الثاني للصف العاشر والصفين الحادي عشر والثاني عشر بقسميهما العلمي والأدبي، وكذلك للتعليم الديني للعام الدراسي الحالي وذلك على النحو التالي: