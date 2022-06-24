عبدالعزيز الفضلي



اختتم طلبة الثانوية العامة في القسم الأدبي أمس اختبارات نهاية العام الدراسي بعد أن عبروا آخر محطة وقدموا امتحان مادة الإحصاء وبانتظار الفرحة الكبرى، حيث تتجه الأنظار إلى كنترول الامتحانات الذي يكثف جهوده للانتهاء من عملية التصحيح وتجهيز النتيجة النهائية لاعتمادها من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف الذي قام بجولة تفقدية للكنترول للاطلاع على سير عملية تصحيح أوراق الاختبارات وتقدير الدرجات، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على الكنترول بقسميه العلمي والأدبي.



ورافق الوزير المضف خلال زيارته للكنترول العلمي، النائب الأول لرئيس عام الامتحانات في كنترول العلمي الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد، كما رافقه في كنترول الأدبي النائب الأول لرئيس عام امتحانات كنترول الأدبي الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، وقد تابع خلال جولته سير عمل لجان التصحيح.



ارتياح طلابي



وحول اختبار مادة الإحصاء، أكد عدد من طلبة القسم الأدبي لـ «الأنباء» أنه كان سهلا ولم يواجهوا فيه أي مشكلة، متمنين التوفيق والنجاح ومواصلة دراستهم الجامعية.



وقال الطالب عبدالرحمن الناجي إن الامتحان كان سهلا ومن داخل المنهج، لافتا إلى انه بعكس الاختبارات السابقة التي جاءت صعبة، كما أن المراقبين كانوا متشددين ويترصدون أي حركة نقوم بها حتى وان كانت عادية، وشارك الطالب ادهم عصام زميله في الرأي، حيث ذكر أن الاختبار بسيط ولا توجد فيه صعوبة، متمنيا النجاح والتوفيق للجميع وتحقيق النسب العالية واستكمال الدراسة الجامعية.



أما الطالب حسين علي فقد أوضح أن الامتحان كان سهلا وان شاء الله الأمور طيبة وبخير، مشيدا بالدور الكبير الذي قامت به الإدارة المدرسية لتوفير افضل الأجواء لكي نقدم اختبارنا على أكمل وجه، وعلى العكس من ذلك اشتكى الطالب حسن الناصر من اختبار الإحصاء قائلا إنه صعب واللجنة متشددة في الرقابة ولكن نطلب من الله التوفيق والنجاح، وأيده زميله عزت زكي بأن الامتحان لم يكن سهلا، مشيرا إلى أننا بذلنا جهدنا والمراقبين لم يتساهلوا معنا.



الاختبار المريح



من جانبها، هنأت رئيسة لجنة ثانوية الروضة - بنات هدى السعيد طالبات القسم الأدبي بانتهاء فترة الاختبارات، مشيرة إلى أن 24 طالبة من القسم الأدبي من ثانوية الروضة أدوا اختبار مادة الإحصاء، متمنية لهن جميعا النجاح والتفوق.



وذكرت السعيد أن الإدارة المدرسية خلال فترة الاختبارات حرصت على توفير جو الاختبار المريح، وتوزيع اللوحات التشجيعية في أرجاء المدرسة بالإضافة إلى توفير الضيافة للطالبات حتى يتمكن من أداء الاختبار في ظل أجواء مريحة وهادئة.



وعن سير اختبار اليوم، قالت الطالبة عايشة روح الدين إن الاختبار متوافق مع محتوى المنهج ويتناسب مع مستويات جميع الطلاب، وأيدتها الطالبة ريان العثمان من حيث سهولة الاختبار، متمنية لجميع الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح.



وضوح «التاريخ»



وحول امتحان مادة التاريخ الذي قدم لطلبة الأدبي امس الأول ذكر الموجه الفني لمادة الاجتماعيات بمنطقة العاصمة التعليمية د.طلال الفضلي أنه تقدم لاختبار مادة تاريخ العالم الحديث والمعاصر ١٨٩٤٠ طالبا وطالبة، مشيرا إلى أن الاختبار أعد وفق جدول المواصفات، وتمت مراعاة وضوح الأسئلة وتنوعها، والفروق الفردية بين المتعلمين. وتابع الفضلي أنه لم ترد إلى لجنة واضعي الاختبار أي ملاحظات أو استفسارات من قبل لجان الاختبارات في الكويت، لافتا إلى أن عدد اللجان في الكنترول الأدبي بلغت ٥٣ لجنة، مقسمة على ٢٨ لجنة للمعلمين و٢٥ لجنة للمعلمات، وجار الآن عملية التصحيح والمراجعة وأن النتائج الأولية تبشر بالخير، متمنيا لأبنائه الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح.



إنجاز تصحيح الكيمياء



أما فيما يتعلق باختبار مادة الكيمياء الذي قدم لطلبة القسم العلمي امس الأول فقد أوضح الموجه الفني لمادة الكيمياء في منطقة مبارك الكبير التعليمية، موسى المطيري أنه تم الانتهاء من اختبار مادة الكيمياء، التي تعد ختام المواد لطالب الصف الثاني عشر في القسم العلمي.



وذكر المطيري أن عدد الطلاب المتقدمين لاختبار مادة الكيمياء ٢٤١٧٥ طالبا وطالبة، ويتناسب الاختبار مع مستويات الطلاب والفروق الفردية بينهم. وأوضح أنه تم تشكيل لجان التصحيح للمعلمين والمعلمات في كنترول القسم العلمي لتصحيح أوراق الطلاب في اختبار مادة الكيمياء، متمنيا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.



التظلمات «أونلاين» بدءاً من الثلاثاء



تأكيداً لما انفردت بنشره «الأنباء» على موقعها صباح أمس، حددت وزارة التربية بدءا من يوم الثلاثاء المقبل موعدا لاستقبال التظلمات من قبل طلبة الثانوية العامة في قسميها العلمي والأدبي والتعليم الديني.



وأعلنت الوزارة أن التظلمات تستمر لمدة 3 أيام على أن تنتهي يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أنها ستكون عن طريق موقع وزارة التربية الإلكتروني «أونلاين» وبواقع 3 مواد دراسية ولا يستدعي حضور الطالب أو ولي أمره إلى كنترول الاختبارات.