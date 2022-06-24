أسامة أبوالسعود



عقد رئيس وفد وزارة الأوقاف في بعثة الحج الكويتية سطام المزين اجتماعا مع مدير مشروع المسار الإلكتروني لحجاج الخارج المستشار فريد مندر وتمت مناقشة العديد من الأمور الخاصة بالمسار الإلكتروني. وأكد المزين أنه تم بحث كل ما يتعلق ببعثة الحج الكويتية ومنها اصدار التصاريح الخاصة بحجاج الكويت، إضافة إلى تفعيل الحصة التي تمت زيادتها في عدد حجاج الكويت والبالغة 2000 حاج حتى تكون ضمن حزم الخدمات المقدمة في المسار الإلكتروني. هذا وقد وصلت الدفعة الثانية من وفد فريق وزارة الأوقاف في مقر بعثة الحج الكويتية في مكة المكرمة مساء الأربعاء بعد أن أدوا مناسك العمرة. وتعتبر هذه الدفعة التي تمثل 50 عضوا هي الرئيسية والأكبر حيث انها تمثل الغالبية العظمى من وفد الوزارة، كما تمثل كل لجان وفد الأوقاف، وقامت بالترتيبات والتجهيزات اللازمة من أجل مباشرة أعمالها.



ومن المنتظر أن يكتمل وفد وزارة الأوقاف خلال الأيام المقبلة بعد أن يصل الأسبوع المقبل رئيس بعثة الحج الكويتية م.فريد عمادي ونائب رئيس البعثة محمد المطيري، إضافة إلى رئيس اللجنة الإعلامية عبدالحميد المطيري.



كما وصل إلى مقر البعثة وفد فريق قوة الإطفاء العام وباشر الوفد عمله فور وصوله. وسافرت الدفعة الثانية من وفد وزارة الصحة امس بينما كانت الدفعة الأولى قد وصلت قبل ذلك وهي تمثل مجموعة الصيدلانية، فيما ستصل الدفعة الثالثة الرئيسية الأسبوع المقبل.