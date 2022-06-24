انطلاقا من دورها الديني والإنساني والأخلاقي، تطرح «زكاة الجهراء» التابعة لجمعية النجاة الخيرية مشروع «علاج المرضى» والذي تسعى من خلاله إلى تقديم الرعاية الطبية لآلاف المرضى الفقراء في شتى دول العالم.

وقال مدير «زكاة الجهراء» محمد السعيدي إن أهم الأهداف التي نطمح إليها من خلال المشروع تخفيف آلامهم، وغرس روح الأمل والحياة في نفوسهم، ومساندة الفقراء والمرضى في أشد الأوقات صعوبة عليهم، مبينا أن هذا العمل يعد نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي التي حث عليها الدين الحنيف.

وأكد السعيدي أن هذا المشروع يمثل حاجة ملحة واساسية، لدى كثير من الأفراد والمجتمعات في الدول الفقيرة، فنقدم لهم، الفحوصات الطبية والتحاليل والاشعة ونجري الكشوفات الطبية عليهم.