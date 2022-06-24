علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن الكويت استوردت معادن عادية ومصنعة بنحو 803 ملايين دينار خلال 2021، واستحوذت منتجات الحديد والصلب على 71% من الإجمالي بما قيمته 568 مليون دينار.



وتفصيليا، بلغ حجم واردات الكويت من الحديد والصلب (فولاذ) خلال 2021 نحو 271.49 مليون دينار تشكل نحو 48% من إجمالي واردات الكويت من هذا الصنف، بينما شكلت المصنوعات من حديد الصلب (ظهر) أو الحديد والصلب (فولاذ) نحو 52% من حجم الواردات بما قيمته 296.65 مليون دينار.



يأتي ذلك فيما بلغ حجم واردات الكويت من أدوات المائدة المصنعة من المعادن مثل الملاعق والشوك والقواطع نحو 28.6 مليون دينار خلال العام الفائت، أما الواردات من النحاس فقد بلغت قيمتها نحو 71 مليون دينار، بينما بلغت قيمة الواردات من الألمنيوم 94.7 مليون دينار.