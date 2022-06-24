أصدر التجمع الإسلامي السلفي بيانا أكد فيه أن حل مجلس الأمة حلا دستوريا وإجراء الانتخابات خطوة نحو إنقاذ الوطن مما أصابه من إخفاقات، مثمنا خطاب سمو ولي العهد وما احتواه من مضامين وركائز دستورية.



وأثنى التجمع الإسلامي السلفي في بيانه على خطاب سمو ولي العهد، حفظه الله، وما حواه الخطاب من مضامين وركائز دستورية أخصها الحفاظ على الدستور والعمل به وعدم السماح بانتقاصه أو تعليقه أو تنقيحه.



وأشاد التجمع في بيانه بالتزام سموه، حفظه الله، بالإصلاحات السياسية في معالجة الإخفاقات التي اكتنفت عمل السلطتين وانعكست سلبا على واقع البلد، مضيفا «فكان لابد من تدخل سموه لوقف هذا التردي والتراجع من خلال حل مجلس الأمة حلا دستوريا وإجراء الانتخابات بعد معالجة بعض المسائل القانونية، وهذه خطوة نحو إنقاذ الوطن مما أصابه من إخفاقات نتيجة فشل السلطات وتنازعها».



وذكر التجمع «كما أن بيان سموه بأن القيادة السياسية لن تتدخل في انتخابات مجلس الأمة ومخرجاته لدليل على أن مرحلة جديدة ينتهجها سموه بجعل المسؤولية تقع كاملة على أعضاء السلطة التشريعية، كما يضع المسؤولية على أعتاق الناخبين لحسن اختيار ممثليهم».



وقال «إن التجمع الإسلامي السلفي ليرجو من الله العلي القدير أن يحفظ وطننا ويحفظ صاحب السمو وسمو ولي عهده، وأن ينعم على الكويت في ظل قيادتها الحكيمة.. بحيث تقاد سفينة الوطن إلى بر الأمان وإلى المستقبل الزاهر من التنمية والازدهار».