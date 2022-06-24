بشرى شعبان



أعلن مدير إدارة الشؤون المالية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة خالد الحربي في تصريح لـ «الأنباء»، أن الهيئة قامت أمس بتحويل مبلغ 589159.747 دينارا، وذلك ضمن مكافأة الصفوف الأمامية الى حسابات 718 موظفا من المستحقين.



من جهة اخرى، في إطار سعي الهيئة العامة للقوى العاملة لمتابعة تطبيق أصحاب العمل لأحكام قانون العمل 6 لسنة 2010 والقرارات المنفذة له، واستكمالا لجهود إدارة تفتيش العمل في مدى الالتزام بحظر تشغيل الأحداث، قامت مراقبة تفتيش الجهراء بحملة تفتيشية على عدد من المنشآت وأماكن العمل المختلفة في المحافظة للتأكد من تطبيق المادتين 19 و20 من قانون العمل بشأن حظر تشغيل من يقل عمرهم عن خمس عشرة سنة وتشغيل من لم يبلغوا الثامنة عشرة.