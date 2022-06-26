كشف رئيس مجلس إدارة جمعية المياه الكويتية د.صالح المزيني عن أن الجمعية تعلن عن تنفيذ برامج تدريبية فنية متخصصة في كفاءة المياه، وذلك ضمن توجيهات الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية 2030، وتماشيا مع محور تعزيز الاستثمار في الكوادر الوطنية وبناء قدراتهم العملية الإبداعية من خلال زيادة المعرفة والابتكار في مجال المياه بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط وبدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.



وأعلن المزيني أن البرنامج التدريبي يضم عددا من الدورات التخصصية في كفاءة المياه للمهندسين والفنيين العاملين في قطاع المياه ومديري الصيانة وفنيي الإدارات الهندسية والراغبين في العمل في هذا المجال، مضيفا: نهدف إلى رفع كفاءة استخدام المياه في المباني ومؤسسات الدولة والحد من هدر المياه من خلال قياس كمية المياه المطلوبة لغرض معين وكمية المياه المستخدمة من خلال تدريب عدد من العاملين على التقنيات الذكية للكشف المائي والبحث عن تسريبات المياه في شبكة شرب المياه العذبة وتمكين المتدرب من حل المشكلات المائية التي تواجهه بالابتكار والذكاء التقني، إضافة إلى القدرة على وضع الحلول الكفيلة بتحقيق الاستدامة في استخدام المياه.



ولفت إلى أن مدة الدورة التدريبية الواحدة 5 أيام بواقع 5 ساعات يوميا مع تدريب عملي وزيارات ميدانية لمواقع مختارة لشبكة المياه العذبة لتطبيق تقنيات الكشف المائي، وأن الدورات يقدمها مدربون من المهندسين والفنيين والإداريين المتخصصين في شأن الكفاءة المائية ولهم خبرات عالية في استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في مجال كفاءة المياه، موضحا حصول المتدرب على شهادة تدريبية معتمدة من الاتحاد الألماني المائي، بالإضافة إلى حقيبة تدريبية متميزة للمادة العلمية وأدوات الكشف عن التسرب، مؤكدا التركيز على الجوانب العلمية والعملية مع إتاحة الفرصة للمناقشة والحوار حول قضايا المياه العذبة وكيفية الاهتمام بها، مشيرا الى إضافة فترة خاصة للمتدرب ليحقق مهارات الكفاءة المائية ومفاهيمها والسعي لمواكبة التقنيات الحديثة المتطورة والتكنولوجية في البرنامج لتواكب الوضع الحالي.