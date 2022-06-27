الرويح: لدينا برنامج صيفي منوع للأطفال ينمي مهاراتهم وهوايتهم من مختلف النواحي

الوزان: على الأم أن تبدأ القراءة للجنين منذ فترة الحمل لخلق اتصال معه قبل الولادة

‫ندى أبونصر



أكدت صاحبة مركز «أسباير زون» التثقيفي للأطفال طيبة الرويح أن الهدف من فعاليات المركز تشجيع الأطفال على القراءة ومساعدتهم وتحفيزهم على الكتابة، وخاصة إذا كانت كاتبة هي التي تروي لهم القصة ويتم التفاعل معها بشكل أكبر وتستطيع إيصال المعلومة لهم بكل حب وسلاسة.



جاء ذلك خلال فعالية اقيمت للأطفال في مركز «أسباير زون» التثقيفي أول من أمس بالتعاون مع الكاتبة باسمة الوزان حيث قرأت لهم قصتي «مكيال جدتي» للبنات و«عباءة أبي» للأولاد من 7 إلى 14 عاما.



وقالت طيبة الرويح ان أنشطة المركز مستمرة خلال فصل الصيف وستضم العديد من الفعاليات المتنوعة مثل «لغتي هويتي» لتعزيز اللغة العربية من خلال الحوار والخطابة والقصص والقراءة و«موهبتي ابداعي» التي تنمي مواهب الأطفال بالحرف والأنشطة الفنية المختلفة إضافة إلى نشاط «الحركة بركة» والذي يتناول الأنشطة الرياضية المختلفة والمهارات العقلية وتنشيط الذاكرة.



بدورها، قالت الكاتبة باسمة الوزان: سعيدة جدا بلقاء الأطفال في نادي «اسباير زون» ومشاركتهم قراءة قصة «مكيال جدتي»، حيث أعجبت بمدى تفاعلهم وإصغائهم وشغفهم، مشيرة الى ان المغزى من القصة ان يكون للإنسان عدة اختيارات بالحياة ولا يتوقف عند خيار واحد وهكذا تكون الحياة اجمل، مبينة ان قصة «عباءة ابي» تعلم الأطفال الإحساس بالآخر وشكر النعم التي حبانا به الله.



وشددت الوزان على ضرورة مشاركة الآباء أطفالهم القراءة ولو لفترة زمنية بسيطة في اليوم، وضرورة التخطيط الأسري للتفاعل مع أطفالنا في المنزل واختيار الكتب والقصص الجميلة والمبهجة لتشجيعهم على حب الكتاب والقراءة وعلى الأم ان تبدأ القراءة للجنين منذ فترة الحمل وهذا يخلق اتصالا بين الأم وطفلها حتى قبل الولادة.



ولفتت الى ان الجميع بحاجة للقراءة وإذا كان الوالدان يحبان القراءة فهذا ينعكس على الأطفال وسيكون هناك اتصال جميل جدا بالنسبة لتبادل الحوار والتواصل داخل المنزل.