أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان معهد الكويت للأبحاث العلمية وضع ميزانية تقديرية تبلغ 5.1 ملايين دينار لعقد التشغيل والصيانة الوقائية لجميع مرافق المعهد لمدة 3 سنوات.

وفي التفاصيل، قالت المصادر ان المعهد تقدم بطلب لطرح المناقصة الخاصة بالأمر وفي انتظار أخذ الموافقات الرسمية للبدء في عملية الطرح.

ويعتبر معهد الكويت للأبحاث مؤسسة وطنية رائدة مستقلة ذات تميز علمي، وقد أنشئ عام 1967، وتمثل دور المعهد في البداية في تطوير 3 مجالات المعهد ذات أهمية وطنية هي: البترول، والزراعة الصحراوية، وعلم الأحياء المائية، وتوسع ليشمل المحافظة على البيئة، والإدارة المستدامة لموارد الكويت الطبيعية، والإدارة الرشيدة للمياه والطاقة، وتطوير أساليب إبداعية للزراعة.