عاطف رمضان



طرحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مزايدة عامة غير قابلة للتجزئة لتطوير فرصة استثمارية عبارة عن أراض لاستعمالات تجارية في الضواحي A وC وD في مدينة صباح الأحمد السكنية.



وأوضحت «السكنية» ان الضاحية C ارض واقعة في المحور الخدمي على مساحة اجمالية 9.726 آلاف متر مربع تقريبا وباستعمالات تجارية بمساحة 1.458 الف متر.



أما الضاحية D فهي ارض واقعة في المحور الخدمي بمساحة إجمالية 13.023 ألف متر مربع تقريبا وباستعمالات تجارية بـ 1.953 الف متر، لافتة المؤسسة الى ان طرح هذه المزايدة تم وفقا لأحكام لائحة المزايدات الصادرة بالقرار 13 لسنة 2020.



ولفتت الى ان مستندات وثيقة المزايدة تتضمن مستندات الشروط المرجعية والملاحق والجداول الملحقة ونموذج العقد وإقرار بالاطلاع على شروط ومتطلبات التقديم وإقرار ضمان بالسرية.



ويمكن للشركات الراغبة والذين يحق لهم المشاركة في هذه المزايدة مراجعة المؤسسة للحصول على نسخة رقمية من المستندات الخاصة بالفرصة الاستثمارية، ويكون التأهيل والتقييم لهذه المزايدة لاحقا وعلى اساس فني ومالي وفقا للشروط والمتطلبات الواردة في وثيقة المزايدة.



وفي سياق آخر، أعلنت المؤسسة انها ستقوم بتوزيع بطاقات الاحتياط لقرعة القسائم الحكومية بجنوب مدنية سعد العبدالله اليوم الاثنين ابتداء من الساعة ٩ صباحا بمسرح المؤسسة حتى نفاد بطاقات الاحتياط.



وأضافت ان الأولوية ستكون للمخصص لهم حتى تاريخ 31 اغسطس 2002 وما قبل، لافتة إلى ضرورة إحضار البطاقة المدنية الأصلية لصاحب العلاقة.