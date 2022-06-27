رشيد الفعم



في الوقت الذي زادت وزارة التجارة تخصيص السلع المدعومة من قبل الدولة للمواطنين والتي توزع في أفرع التموين التابعة لها، أكدت مصادر أنها عززت السلع المخصصة لتوزيعات المواطنين بإضافة 14 صنفا جديدا. وفي هذا الإطار، شدد مصدر حكومي خلال حديثه لـ «الأنباء» على أن «التجارة» جددت المطالبة بسرعة تكويت أفرع التموين لتلافي جميع السلبيات التي حدثت في السابق والحفاظ على موارد المواطنين والأموال العامة.



وأشار المصدر إلى أن وزارة التجارة سبق أن خاطبت وزارة الشؤون وطلبت تكويت الوظائف انسجامــا مع سياســة الإحلال المتخذة في الدولة وفق تعاميم ديوان الخدمة المدنية.



وبين المصدر أن تكويت أفرع التموين سيسهم في زيادة الفرص الوظيفية للكويتيين فيها بالإضافة إلى وضع حد للغط الذي يشوب التعامل مع قطاع التموين خلال السنوات السابقة، ولتعزيز الأمن الغذائي للبلد، مضيفا ان هذه المخاطبة أتت بعد تشكيل لجنة الأمن الغذائي من قبل مجلس الوزراء.