أعلن المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان، عن تشغيل 21 رحلة لموسم الحج هذا العام خلال 6 أيام لنقل 6216 حاجا إلى بيت الله الحرام على متن أربع شركات طيران.



وقال الفوزان إن تسيير أولى رحلات الحج سيبدأ يوم الخميس المقبل بعد أن أتمت الإدارة استعداداتها كافة لتنظيم موسم الحج للحملات الكويتية.



وأوضح أن الشركات الأربع هي الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة والخطوط الجوية السعودية وطيران (ناس). وأضاف أنه تم وضع خطة تشغيلية للرحلات بالتعاون مع حملات الحج الكويتية وشركات الطيران الكويتية والسعودية لإنجاح حركة الحجاج من مطار الكويت الدولي إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة.



وذكر أنه سيتم تشغيل رحلات الخطوط الجوية الكويتية من مبنى الركاب (تي 4) ورحلات طيران الجزيرة من مبنى الركاب (تي 5)، بينما سيتم تشغيل رحلات الخطوط الجوية السعودية وطيران (ناس) من مبنى الركاب الرئيسي (تي 1).