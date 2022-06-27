نظم قسم الاتصال والإعلام بالجامعة الأمريكية في الكويت «AUK» زيارة ميدانية لشركة اتصالات «STC» الكويت لتعريف الطلبة بنظام عمل إدارات العلاقات العامة في الشركات متعددة الجنسيات، ولمنحهم الفرصة في اكتساب الخبرة الواقعية من سوق العمل، حيث اصطحبت أستاذة الاتصال بالجامعة د.إقبال الحداد الطلبة المسجلين في مقرر الكتابة للعلاقات العامة ومقرر مقدمة إلى علم الاتصال ونماذج دولية في العلاقات العامة ومقرر حملات العلاقات العامة.



وقدم مدير الموارد البشرية بـ STC عرضا تقديميا شرح فيه الهيكل التنظيمي للمنظمة ومجلس الإدارة ومهام المديرين التنفيذيين، كما أوضح مديري العلاقات العامة في STC تفاصيل العمل في العلاقات العامة داخل المنظمة وخارجها، مع تسليط الضوء على أنشطة المسؤولية الاجتماعية للمنظمة، ثم أخذ الطلبة جولة داخل أروقة ومكاتب الشركة.



وأكدت د.إقبال الحداد أن هذه الرحلات من شأنها أن تضيف فائدة كبيرة للطلبة، إذ تساعد على ربط ما يدرسونه في المقررات بالواقع العملي، موضحة أن طريقة تنفيذ أنشطة العلاقات العامة في المنظمة أبهرت الطلبة الزائرين، حيث إن هذه الأنشطة توجه لجماهير مختلفة ولأسباب متعددة.



وثمن الطلبة هذه الزيارة التي منحتهم الفرصة لرؤية تطبيقات عملية لما درسوه في المقررات، إذ يهدف تخصص الإعلام في الجامعة إلى مساعدة الطلبة على تطوير قدراتهم كمنتجين ومستهلكين للمعلومات المتوافرة في وسائل الإعلام، وتعميق فهمهم لدور الإعلام في حياتهم الشخصية والمهنية والمدنية، إضافة إلى تأهيلهم لتبوؤ مناصب قيادية في مجال الإعلام وغيره من المجالات، سواء لدى القطاع الحكومي أو الخاص.