المضف: الوزارة واجهت تحدياً كبيراً بسبب "كورونا" ولكن ولله الحمد بتكاتف الجميع تجاوزنا العقبات

العودة للدراسة ستكون شاملة العام الدراسي المقبل .. ولن يبدأ إلا ونحن مستعدون بشكل كامل

عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية مساء اليوم نتائج الصف الثاني عشر كاملة، مبينة أن نسبة النجاح العامة بلغت 04ر84 في المئة 91ر78 بالمئة للقسم العلمي و31ر79 بالمئة للقسم الأدبي وللتعليم الديني بلغت 85ر82 %.

وقد اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف نتيجة الثانوية للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والتعليم الديني للعام الدراسي 2021-2022، وذلك مساء اليوم عبر تلفزيون الكويت .

وهنأ الوزير المضف الطلبة الناجحين متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية المقبلة حيث أجرى اتصالات هاتفية بالأوائل بارك لهم هذا النجاح والتفوق وتبادل معهم الأحاديث الأبوية مشاركاً معهم أفراحهم .

ورفع د. المضف أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، وسمو رئيس الوزراء والحكومة والشعب الكويتي بهذه المناسبة متمنياً استمرار الأفراح على بلدنا الحبيب وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة .

وأضاف ان الوزارة واجهت تحدياً كبيراً خلال هذا العام بسبب جائحة كورونا ولكن ولله الحمد بتكاتف الجميع تم اجتياز كل العقبات وعقدنا اختبارات ورقية ولم يتوقف التعليم وطبقنا نظام المجموعتين منوهاً إلى أن نتائج اليوم تعكس الجهود الكبيرة التي بذلت من الجميع مشيداً في الوقت نفسه بجميع الجهات الحكومية على تعاونها مع الوزارة اضافة الى التنسيق مع وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإعلان النتيجة عن طريق تطبيق " سهل " .

وذكر الوزير المضف ان العودة للدراسة ستكون شاملة وكاملة في العام الدراسي المقبل موضحاً ان الاستعدادات تسير على مايرام ولن يبدأ العام الدراسي الا ونحن مستعدون بشكل كامل .

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