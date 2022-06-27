نظم مركز التدريب الهندسي والخريجين في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت بالتعاون مع جمعية الهندسة والبترول معرض الفرص الوظيفية، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 يونيو 2022، وهدف المعرض إلى فتح قنوات اتصال بين الخريجين وجهات العمل في القطاعات الحكومية والخاصة والنفطية، والقيام بدور الرابط بين أصحاب العمل وخريجي الكلية على وجه الخصوص لعرض الفرص الوظيفية المتاحة لهم في سوق العمل.



وبهذا الصدد، أوضح مدير مركز التدريب الهندسي والخريجين د.دعيج الركيبي أن الهدف من إقامة هذا المعرض هو تحقيق واستقطاب الفرص المتاحة للخريجين من جميع الجهات لجميع تخصصات الكلية، مبينا أن هدف المركز هو استثمار المهندس الخريج لأنه الثروة الحقيقية للكويت في بناء اقتصاد هذا البلد.