في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية لمحفظة ثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان ومساهمتها ودعمها للفعاليات الهادفة لخدمة المجتمع، قامت محفظة العثمان باستضافة معرض مشاريع تخرج طلبة الابتكار والتصميم لقسم التصميم المرئي لكلية العمارة في جامعة الكويت، وذلك برعاية م.عدنان عبدالله العثمان عضو لجنة أوصياء ثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان. وقد انعقد المعرض في منصة «السوب بوكس» المخصصة لدعم المبادرين الشباب والمشاريع الصغيرة، الواقعة في مركز البروميناد المملوك لثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان. وعن الدور الذي يؤديه ثلث المرحوم عبدالله العثمان في دعم مثل هذه الفعاليات والأنشطة الثقافية والفكرية، وبالنسبة للعمل في سبيل التنمية والحفاظ على الإرث الثقافي الخيري الكبير الذي تركه، قال م.عدنان العثمان في تصريح له: «إن العطاء هو عنوان عملنا ويدنا ممدودة دائما لدعم ورعاية المبادرات والفعاليات التي تهدف لخدمة المجتمع والوطن، ومنها الأنشطة الاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والصحية والتراثية».



كما عبر م.العثمان عن سعادته باستضافة ورعاية هذا المعرض، وقدم الثناء على الجهود الكبيرة التي تبذلها كلية العمارة في جامعة الكويت لتخريج كوكبة من المعماريين الذين سيخدمون وطنهم بعلمهم وعملهم، متمنيا لهم مستقبلا مهنيا مشرقا، كما أكد على ضرورة عدم ادخار أي جهد لخدمة الكويت التي لم تبخل يوما بتعليم أبنائها، ومواصلة دراستهم العليا للوصول إلى أعلى الدرجات العلمية. وفي الختام، تقدم القائمون على كلية العمارة والأستاذ المساعد في الكلية د.أمار بهبهاني بالشكر والتقدير لمحفظة ثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان على استضافة ورعاية هذا الحدث العلمي الهام، مثمنين بذلك جهود عائلة العثمان الكريمة ومساعيهم وعملهم لخدمة كافة فئات المجتمع.