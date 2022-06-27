كرَّمت كلية طب الأسنان بجامعة الكويت الفائزين بمسابقة هاتون للأبحاث لفئة الطلبة، والتي نظمها فرع الكويت للمنظمة الدولية لأبحاث طب وجراحة الأسنان، وذلك برعاية وحضور القائم بأعمال عميد الكلية د.راشد العازمي وبحضور القائم بأعمال رئيس قسم العلوم الجراحية ورئيس فرع الكويت للمنظمة الدولية لأبحاث طب وجراحة الأسنان د.فواز الزعبي.



هذا، وأسفرت المسابقة عن فوز الطالبات فاطمة الشطي ورهف المطيري وشريفة الكندري بالمركز الأول، فيما حازت الطالبتين منيرة الفريح وسارة الكندري بالمركز الثاني.



بدوره، كشف د.فواز الزعبي أن الفائزات بالمركزين الأول والثاني بالمسابقة المحلية سيمثلن الكويت خلال منافسات المسابقة العالمية للمنظمة الدولية لأبحاث طب وجراحة الأسنان IADR والمقرر عقدها في العاصمة الكولومبية بوغوتا 2023، مهنئا في نهاية تصريحه الفائزات، مقدما شكره الجزيل لمن شاركوا في المنافسات المحلية والذين أثبتوا جودة التعليم في الكلية والذي تمثل في التنافس العلمي الواضح بمستوى الأبحاث المقدمة.