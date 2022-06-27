أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر الحسينية امس، موقف المملكة الأردنية الهاشمية الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والداعم للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة.



وأفادت وكالة الأنباء الاردنية (بترا) في بيان أن الملك عبدالله الثاني قال إن الأردن يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته دائما وأبدا، ولا شيء أهم من القضية الفلسطينية بالنسبة للمملكة الاردنية.



وشدد على أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي هو حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وأعاد عاهل الاردن التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف/ المسجد الأقصى المبارك، لافتا إلى أن الأردن مستمر في بذل كل الجهود لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.



ولفت إلى أن الأردن في اتصال مستمر مع الجانب الأميركي، ويعمل على أن تتصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة في الشهر المقبل.



وأشار إلى أن الأردن سيدعم بكل طاقته حقوق الأشقاء الفلسطينيين ويؤكد مركزية القضية الفلسطينية، خلال مشاركته في القمة المشتركة بمدينة جدة، التي تشمل أيضا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأميركية، ومصر، والعراق.



وأكد الجانبان أن الخطوة المطلوبة في الوقت الراهن هي وقف الإجراءات الأحادية لفتح المجال أمام استئناف المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية مستقبلا.



من جانبه، ثمن الرئيس الفلسطيني مواقف الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، قائلا «حيثما يحضر الأردن تكون القضية الفلسطينية حاضرة دائما».



وأشاد عباس بالجهود الأردنية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس والدفاع عنها، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.