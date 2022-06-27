حراك إقليمي قبل زيارة بايدن الأولى للشرق الأوسط

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في الديوان الملكي بقصر السلام امس رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.



وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» في بيان إنه أجريت للكاظمي مراسم الاستقبال الرسمية، ثم عقد سمو ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



واختتم الكاظمي زيارته الرسمية إلى السعودية التي كان قد وصلها في وقت متأخر مساء امس الأول.



وفي وقت لاحق أمس، وصل رئيس الوزراء العراقي إلى إيران، يصحبه وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين سياسيين واقتصاديين لبحث القضايا الإقليمية والثنائية، بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي الإيراني.



على صعيد آخر، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في جدة امس قائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن قمر جاويد باجوا.



وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية خاصة في المجالات العسكرية، وفرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة «واس».



وقالت «واس» انه تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قلد سمو ولي العهد، قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة، وذلك تقديرا لجهوده المميزة في توطيد وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك وتطوير العلاقات السعودية - الباكستانية.



من جهة أخرى، استقبل عاهل البحرين الملك حـــمد بــن عيسى آل خليفة في قصر الصخير، أمس، سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي بمناسبة زيارته للمنامة، للمشاركة في رئاسة اجتماع لجنة التنسيق السياسي المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي - البحريني.



ونقل سموه إلى جلالته تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين بدوام التقدم والرقي.



ورحب عاهل البحرين، بوزير الخارجية السعودي وكلفه بنقل تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وتمنياته الخالصة لخادم الحرمين بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق بالمزيد من الرخاء والتطور.



وأعرب الملك حمــد بـــن عيســى آل خليفة عن اعتزازه بما يربط المملكتين الشقيقتين من علاقات تاريخية وثيقة وراسخة وما يشهده التعاون والتنسيق الأخوي من تطور ونماء في جميع الميادين، مشيدا بالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في خدمة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية السعودي عن خالص شكره وتقديره لعاهل البحرين على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، واعتزازه بجهوده لتوطيد أواصر العلاقات الأخوية البحرينية - السعودية.