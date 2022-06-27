قالت القناة الـ 12 الإسرائيلية إن هناك اتصالات بين وزير الدفاع بيني غانتس، رئيس حزب «كحول-لافان» ووزير القضاء جدعون ساعر رئيس حزب «تيكفا حداشا»، بشأن الترشح معا عبر تحالف انتخابي محتمل في الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها في أواخر شهر أكتوبر المقبل بعد حل «الكنيست».



وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى ان مساعي رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة حاليا بنيامين نتنياهو لإجراء محادثات داخلية لتشكيل حكومة جديدة وتفادي التوجه إلى صناديق الاقتراع، لم تحرز تقدما ملحوظا.



ويجري البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) اليوم تصويتا نهائيا لحل نفسه.



وكان ساعر قد علق على الاتفاق بين رئيس الحكومة نفتالي بينيت ومناوبه يائير لابيد على حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة بقوله إن الهدف من الانتخابات المقبلة واضح وهو منع بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود ورئيس الوزراء السابق من العودة إلى السلطة لتسخير الدولة لمصلحته.



ويسعى نتنياهو للعودة إلى رئاسة الوزراء لتغيير الإجراءات القانونية ليتجنب المحاكمة.



ويطمح ساعر إلى أن يكون رئيس وزراء إسرائيل بعد الانتخابات المبكرة المقبلة.



وساعر، ليكودي سابق، ترك الحزب لخلافات مع نتنياهو، وشكل حزب «الأمل الجديد». وترك ساعر كان سببه الرئيسي سياسة الإقصاء التي ينتهجها نتنياهو في التعامل مع من حوله.



وكانت هيئة البث الإسرائيلي قد توقعت في شهر «أبريل» الماضي أن يعمل غانتس وساعر معا بسبب الأزمة داخل التحالف.