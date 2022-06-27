قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إنه لا يمكنه الحديث عن وضع المفاوضات النووية الإيرانية في الوقت الحالي.

وأبلغ كيربي الصحافيين المسافرين على متن الطائرة الرئاسية إلى ألمانيا امس، حيث تعقد قمة مجموعة السبع، أنه لم يتغير شيء بشأن موقف واشنطن التي تعتبر الاتفاق النووي المبرم أفضل سبيل لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

من جهته، قال مسؤول أمني إسرائيلي إن تل أبيب «تراقب بحذر مساعي استئناف مفاوضات النووي الإيراني» في العاصمة النمساوية (فيينا).



جاء ذلك غداة ترجيح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل امس الاول استئناف المفاوضات النووية مع إيران خلال الأيام المقبلة، وعبر عن سعادته بالقرار الذي اتخذته طهران وواشنطن.



من جانب آخر، ذكرت وكالة «فارس» شبه الرسمية للأنباء أن إيران اختبرت امس مركبة إطلاق الأقمار الصناعية (ذو الجناح) المخصصة للأغراض البحثية للمرة الثانية.



وأضافت الوكالة أن أول عملية إطلاق تمت في أوائل 2021. إلى لذلك، أعلنت شرطة الموانئ اليونانية أن الناقلة الروسية التي تحمل نفطا إيرانيا والتي تم احتجازها في اليونان منتصف أبريل الماضي بناء على طلب القضاء الأميركي، ستكون قادرة على استئناف ملاحتها.



وأشارت شرطة الموانئ اليونانية إلى أن الناقلة التي كانت موجودة في ميناء كاريستوس في جنوب جزيرة ايفيا، توجهت إلى ميناء بيرايوس حيث سيستدعى القبطان والشركة لتقديم شهادات الصلاحية للإبحار.



وأوضح مصدر ديبلوماسي أنه تم سداد الديون لشركة القاطرات. وأضاف المصدر أن أثينا «تأمل» أن تفرج طهران سريعا عن ناقلتي النفط اليونانيتين اللتين كانت قد احتجزتهما.