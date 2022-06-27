قال مسؤولون في قطاع الصحة في جنوب أفريقيا امس إن السلطات تحقق في مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا داخل ملهى ليلي شهير في بلدة بالقرب مدينة إيست لندن.



وقال المتحدث باسم إدارة الصحة في إيسترن كيب، سياندا مانانا إن الجثامين نقلت إلى مشارح الولاية، حيث يمكن ان يساعد الأقارب في التعرف على الضحايا الرجال والنساء.



وأضاف مانانا: «يوجد حاليا 22 جثة».



من جهته، قال البريجادير تمبينكوسي كينانا إن بعض الأشخاص أبلغوا الشرطة بشأن الحادث الذي وقع في منطقة سينيري بارك على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من وسط المدينة.



وقال كينانا لـ «رويترز»: «ملابسات مقتلهم مازالت قيد التحقيق»، مضيفا أنه من السابق لأوانه تحديد سبب مقتل الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما.