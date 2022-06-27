حسم نادي مان يونايتد الإنجليزي مصير الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو وموقفه النهائي من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة «ميرور» البريطانية، أن إدارة «الشياطين» أبلغت وكيل النجم البرتغالي خورخي مينديز بأن «رونالدو ليس للبيع» في الصيف الحالي.

وأوضح مصدر موثوق أن إدارة مان يونايتد تشعر بغضب شديد إزاء تحركات مينديز، الباحث عن خروج موكله، والأخير يسعى للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، التي تشهد غياب بطل إنجلترا الأسبق.

وقالت مصادر من النادي للصحيفة، إن «رونالدو لن يذهب إلى أي مكان في الموسم الجديد، وإن المدرب الجديد إيريك تين هاغ يضع اللاعب على رأس خططه في الفترة المقبلة».