لا يخشى السلوفيني أليكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، من إمكانية اتخاذ إجراء قانوني من شأنه إعادة إحياء بطولة دوري السوبر الأوروبي، المنشقة عن مسابقات الاتحاد القاري، والتي سبق أن دعا إليها 12 ناديا من أندية الصفوة في القارة العجوز. وقال سيفرين (54 عاما) في مقابلة أجراها مع صحيفة «جازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، أمس: «أيا كان قرار المحكمة، فإنه لن يغير شيئا، المشروع ميت لأنه لا أحد يريد المشاركة».



ويواصل عملاقا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، وكذلك يوفنتوس الإيطالي السعي للانفصال عن بطولات «يويفا»، لكن الأندية التسعة المتمردة الأخرى، بما في ذلك مان يونايتد وليفربول الإنجليزيين، رضخت لتهديدات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإمكانية فرض عقوبات صارمة على الفرق المشاركة في دوري السوبر.