بثوب جديد، تنطلق اليوم النسخة الـ 135 من بطولة إنجلترا المفتوحة للتنس «ويمبلدون» ثالث بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى، وسط أجواء مختلفة وقواعد جديدة عن النسخ الماضية.

وجنبت قرعة هذه النسخة من البطولة كلا من الإسباني رافاييل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش من المواجهة المبكرة بينهما فلن يلتقيا إلا في المباراة النهائية حال واصل اللاعبان طريقهما في البطولة حتى النهائي، كما ستشهد هذه النسخة غياب المخضرم روجيه فيدرر المصنف الأول على العالم سابقا لأول مرة منذ أكثر من عقدين.

وفي المقابل، تستحوذ لاعبة التنس الأميركية سيرينا وليامز على اهتمام كبير في منافسات السيدات رغم أنها ليست مرشحة بقوة للفوز باللقب، وتحيط الأضواء باللاعبة الأميركية لعودتها مرة أخرى إلى حلم التتويج بلقبها الـ 24 في بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى.

وبعيدا عن المنافسة الشرسة المتوقعة على الملاعب العشبية للبطولة، ستشهد هذه النسخة بعض المتغيرات عن النسخ الماضية حيث سيحتفل الملعب المركزي في ملاعب بطولة ويمبلدون هذا العام بمرور 100 عام على تصميمه، وسيتم الاحتفال بهذا الملعب من خلال مهرجان خاص في 3 يوليو المقبل، كما ستشهد هذه النسخة جوائز مالية قياسية، حيث أعلن منظمو البطولة أن جوائز هذه النسخة ستبلغ 40.35 مليون جنيه استرليني (نحو 50 مليون دولار).



ويحصل الفائز باللقب سواء على مستوى الرجال أو السيدات في منافسات الفردي على مليوني استرليني فيما يحصل الثنائي الفائز بلقب زوجي الرجال أو السيدات على 540 ألف استرليني والثنائي الفائز بلقب الزوجي المختلط على 124 ألف استرليني.



وسيكون الروسي دانيال مدفيديف المصنف الأول على العالم حاليا هو أبرز الغائبين عن هذه النسخة.



وفي ظل غياب لاعبي روسيا وبيلاروسيا عن هذه النسخة، قررت رابطة محترفي ومحترفات التنس أيضا تجريد البطولة من نقاط التصنيف.



ورغم هذا، ستترك هذه النسخة أثرا هائلا على التصنيف العالمي للمحترفين والمحترفات، وسيكون أكثر الخاسرين هم اللاعبون الذين حققوا أفضل النتائج في نسخة العام الماضي من البطولة.



وعلى عكس ما كان في الماضي، سيسمح للاعبين البارزين بالتدريب على عشب الملعب المركزي والملعب رقم «1» قبل بدء مبارياتهم.