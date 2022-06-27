أكد النجم الويلزي المخضرم غاريث بيل أنه من المقرر أن ينضم لصفوف فريق لوس أنجيليس إف سي، المنافس في بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، عندما ينتهي عقده الحالي مع ريال مدريد الإسباني.



وينتهي عقد بيل، المتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا 5 مرات، مع الريال الخميس المقبل، حيث يبحث عن اللعب مع فريق جديد قبل مشاركته مع منتخب ويلز في نهائيات كأس العالم بقطر، والتي ستنطلق في نوفمبر المقبل.

وكشف بيل عن انضمامه إلى لوس أنجيليس إف سي، الذي يتصدر ترتيب القسم الغربي بالدوري الأميركي لكرة القدم حاليا، على حسابه الخاص عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، في وقت متأخر من مساء السبت، حيث نشر مقطع فيديو له وهو يرتدي قميص النادي وقبعة، وعلق عليها قائلا: «أراكم قريبا في لوس أنجيليس إف سي».