أصدرت رابطة اللاعبات المحترفات للتنس، أمس، التصنيف العالمي الجديد، وحققت النجمة التونسية أنس جابر المركز الثاني بـ 4350 نقطة وهو أفضل تصنيف عالمي في مسيرتها.

كما يعد إنجازا تاريخيا على المستوى العربي وعلى المستوى الأفريقي لتتخطى ما حققته الجنوب أفريقية أماندا كوتزر التي احتلت المركز الثالث في 1997.

وأصبحت النجمة التونسية أنس جابر أول لاعبة عربية وأفريقية تصل إلى هذا التصنيف «المركز الثاني» منذ إقرار نظام التصنيف العالمي عام 1975.

وتستعد أنس جابر لمواجهة السويدية ماريام بجوركلوند المصنفة 123عالميا، اليوم، على الملعب رقم 1، بالدور الأول في بطولة ويمبلدون.



وحول القرعة، قالت أنس جابر: «القرعة جيدة، لكن كما تعلمون أن أول الأدوار في بطولات الغراند سلام عادة ما تكون صعبة لأن الجميع يرغب في المنافسة والفوز».