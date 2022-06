أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن إطلاق أحدث هواتف HONOR الذكية Magic4 Pro ويتوافر الآن الهاتف الجديد كليا بتصميمه الجديد وأول شاشة LPTO في العالم مع درجة تعتيم 1920 هرتز PWM، بالإضافة إلى ميزات متطورة أخرى، لعملاء stc الجدد من خلال باقات الدفع الآجل Always ON، كما يتوافر لعملاء stc الحاليين من خلال إضافة الجهاز إلى خطة الدفع الآجل لديهم.



ويتماشى إطلاق الهاتف مع التزام stc بتقديم أحدث الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية المبتكرة لعملائها، حيث يعد HONOR Magic4 Pro الجهاز الأمثل لمستخدمي التكنولوجيا، بما يقدمه من مجموعة واسعة من الوظائف والميزات المتقدمة. وسيكون الجهاز متاحا لعملاء stc الجدد الذين يشتركون في أي من باقات الدفع الآجل Always ON من stc.

ويمكن للعملاء الحاليين المهتمين بشراء الجهاز القيام بذلك من خلال الحصول عليه نقدا أو إضافة جهاز ثان من خلال zeed، أو تضمين الجهاز كإضافة شهرية لخطط الدفع الآجل Always ON الخاصة بهم.



وتقدم stc الجهاز الجديد المتوافر ضمن باقة Always ON بسعر تنافسي يبدأ من 25 دينارا شهريا تشمل 500 دقيقة محلية، وباقة إنترنت 50 جيجابايت، واستخدام غير محدود لوسائل التواصل الاجتماعي، واشتراك مجاني غير محدود لمدة شهر في stc tv. كما سيحصل العملاء لدى الاشتراك على سماعات اذن وغطاء حماية HONOR كهدية مجانية.



وبمناسبة إطلاق الجهاز الجديد، علق م.عامر عطوي، الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الأفراد في stc: يعد إثراء نمط حياة عملائنا من خلال تقديم أحدث الهواتف الذكية وأجهزة الترفيه في السوق من الركائز الاستراتيجية التي نسعى دوما من أجل تحقيقه.

ومن خلال الشراكة مع العلامات التجارية الإقليمية والدولية مثل HONOR، نجدد التزامنا بتعزيز تجربة عملائنا من خلال توفير مجموعة واسعة ومتنوعة من احدث المنتجات والخدمات في قطاع الاتصالات.